Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Renitenter Ladendieb entwendete Parfüm

Bonn (ots)

Parfümflakons im Wert von rund 600,- Euro entwendete ein 45-jähriger Mann am Freitagabend (23.05.2025) in der Bad Godesberger Innenstadt. Zur Tatzeit gegen 17:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Mann, als er mehrere Parfüms einsteckte und das Geschäft am Theaterplatz verlassen wollte. Auf den Diebstahl angesprochen, setzte sich der Mann zunächst heftig zur Wehr und versuchte, den Angestellten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte die Flucht des mutmaßlichen Ladendiebes jedoch verhindern. Hinzugerufene Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Der 45-Jährige, der der Polizei bereits wegen Diebstahls bekannt ist, wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn aufnahm. Am Samstag (24.05.2025) wurde der Tatverdächtige dann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Eildienstrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Daraufhin wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell