POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verdacht der Brandstiftung - Kripo bitte um Hinweise

Bonn/Alfter (ots) - Am Freitag, 23.05.2025, beschädigten Unbekannte in Alfter-Oedekoven mehrere geparkte Fahrzeuge. Nach dem derzeitigen Sachstand zerkratzten sie im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 17:00 Uhr an insgesamt elf in der Straße Kramersbruch abgestellten Autos den Lack. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und ...

