Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Person in Stacheldrahtzaun verfangen - aufwendige Rettung am Dienstagabend

Celle (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einer Personenrettung nach Lachtehausen alarmiert. Im Bereich des Freitagsgrabens war eine Frau in eine Rolle/Haufen Stacheldrahtzaun gefallen, hatte sich verfangen und konnte sich von selbst nicht mehr befreien.

Durch die Feuerwehr wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst die Rettung der Frau durchgeführt. Hierzu muss sie vorsichtig mit einem Bolzenschneider freigeschnitten werden. Durch Unterschieben eines Spineboards und einer Schaufeltrage wurde hierbei die Last von der Person genommen. Nach vollständiger Entfernung der Kleidung war die Frau befreit und wurde auf die Schaufeltrage umgelagert. Sie konnte anschließend selbständig zum Rettungswagen gehen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zum Unfallhergang und zu Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Altenhagen, der Brandmeister vom Dienst, der Rettungsdienst und die Polizei.

