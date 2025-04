FW Celle: Arne Rehkopf ist neuer stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache

Freiwillige Feuerwehr Celle

Arne Rehkopf ist neuer stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache

Vor Kurzem übernahm Arne Rehkopf nach Vorschlagswahl durch die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und Bestätigung durch den Rat der Stadt Celle das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Gemeinsam mit dem Ortsbrandmeister Mirko Bunge und dem weiteren stellvertretenden Ortsbrandmeister Reiner Runtze trägt Rehkopf die Verantwortung für die größte Ortsfeuerwehr in Stadt und Landkreis Celle mit ihren vier Zügen und drei Standorten.

Arne Rehkopf leitete zuvor rund 16 Jahre den 3. Zug der Ortsfeuerwehr. Er trat 1994 in die Ortsfeuerwehr Westercelle ein und wechselte nach 10 Jahren im Jahr 2004 in den 3. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Hier übernahm er u. a. die Funktion des Atemschutzgerätewartes und wurde 2005 zum Gruppenführer gewählt. Im Jahr 2009 übernahm er die Führung des Zuges als Zugführer. In dieser Funktion übernimmt er seit 2011 auch das Amt des Brandmeisters vom Dienst und leitete zahlreiche Einsätze der Ortsfeuerwehr. Außerdem engagierte sich Rehkopf in der Tauchergruppe der Celler Feuerwehr. 2013 wurde Arne Rehkopf mit der Hochwasser-Medaille des Landes Niedersachsen geehrt. Die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze wurde ihm 2018 verliehen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde er 2019 ausgezeichnet.

Seit Jahren ist Rehkopf auch im Bereich des Tierschutzes engagiert und bekleidet in der Celler Feuerwehr das inoffizielle Amt des "Storchenbeauftragten". In dieser Funktion unterstützt er seit Jahren den Weißstorchbeauftragten des Landkreises Celle. So ist Rehkopf regelmäßig auf dem Maschinistenstand einer Drehleiter zu sehen, während in luftiger Höhe junge Störche beringt werden.

