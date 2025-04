Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in Gastronomiebetrieb

Celle (ots)

Um 12:10 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in die Bahnhofstraße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einer Gaststätte war ein Brand festzustellen. Die genaue Ausdehnung und Lage des Brandes war unbekannt. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Die Gaststätte hatte nicht geöffnet.

Zur Erkundung und Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz in das Brandobjekt vor und konnte einen Brand im Bereich der Theke feststellen. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Im Anschluss an die Brandbekämpfung folgten Nachlöscharbeiten. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

