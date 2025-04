Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 4. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache verabschiedet sich aus Vorwerk

Celle (ots)

Es war ein emotionaler Moment am vergangenen Donnerstag vor dem Feuerwehrhaus in Vorwerk, denn nach rund 90 Jahren verabschiedete sich der 4. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache von seinem traditionellen Standort in Vorwerk.

Im Beisein der Mitglieder der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, sowie Vertretern der Stadtfeuerwehr und der Politik wurde der Abschied aus Vorwerk sowie der Umzug in den neuen Standort am Herzog-Ernst-Ring im Rahmen eines Festaktes begangen. Zugführer Jens Merchel, Ortsbrandmeister Mirko Bunge und Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann blickten in ihren Reden auf die Vergangenheit zurück und schauten in die Zukunft. Die Feuerwehr ist vom stetigen Wandel geprägt, so wird im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrhauses in Groß Hehlen der Brandschutz im Ortsteil Vorwerk neu organisiert.

Der 4. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache ist einer von vier Zügen der Wehr. In den Zügen wird u. a. die Ausbildung organisiert und betrieben. Die Mitglieder setzen sich dabei nicht nur aus Vorwerkern zusammen. Aus dem gesamten Einzugsbereich der Hauptwache können sich die Feuerwehrleute für einen Eintritt in den 4. Zug entscheiden. Der überwiegende Teil des Übungsdienstes sowie das kameradschaftliche Zusammenleben fand bisher nach wie vor in Vorwerk statt. Die Alarmierung von Einsatzkräften im Falle eines Einsatzes erfolgt nicht nach Zügen, so wird auch in näherer Zukunft der Standort Vorwerk für Brände und technische Hilfeleistungen bereitstehen.

Zur Geschichte: Von der Löschgruppe Vorwerk zum 4. Zug der Celler Hauptwache!

Am 15. September 1935 wurde in Vorwerk eine 15 Mann starke Löschgruppe gegründet die dem Löschbezirk Garßen unterstand. Ausgestattet mit fünf Rohhanfschläuchen à 20 Meter Länge, zwei C-Strahlrohren und einem C-Standrohr konnten bei Bränden erste Löschmaßnahmen getroffen werden. Hierbei wurde der Druck des Hydrantennetzes als Wasserdruck zum Löschen genutzt.

1946 nach Ende des 2. Weltkrieges wurde aus der Löschgruppe Vorwerk eine eigenständige Gemeindefeuerwehr, die im Jahre 1948 einen Löschkarren beschaffte. Mit viel Eigenleistung konnte 1950 das neue Gerätehaus bezogen werden. In dem ca. 24 m² großen Gebäude konnten die Vorwerker Feuerwehrleute ihre Gerätschaften unterstellen. Außerdem gehörte zum Gerätehaus eine Schlauchtrockenanlage, die aus gestiftetem Holz errichtet wurde.

Einen großen Schritt in die Moderne machten die Vorwerker im Jahre 1958. Mit der Anschaffung einer Tragkraftspritze der Firma Metz mit einer Leistung von 800 Ltr./Min. Durch diese Anschaffung war die Feuerwehr nun unabhängig vom Leitungsdruck des Hydrantennetzes. Untergebracht und transportiert wurde die Tragkraftspritze in einem vier Jahre zuvor beschafften Tragkraftspritzenanhänger der im Einsatz von einem Trecker gezogen wurde.

Mit der Eingemeindung der Gemeinde Vorwerk in die Stadt Celle 1961 endete die Selbstständigkeit der Gemeindefeuerwehr Vorwerk. Sie wurde der Freiwilligen Feuerwehr Celle - Hauptwache angegliedert. Zuerst als Löschgruppe Vorwerk des 3. Zuges ist sie seit dem 1. August 1961 ein Teil der Celler Feuerwehr. Im gleichen Jahr wurde der Neubau eines Gerätehauses beschlossen. Bis heute steht das Gerätehaus, das mittlerweile den Namen Außenwache Vorwerk trägt, im Garßener Weg. Mit dem Einzug in den Neubau erhielt die Löschgruppe Vorwerk auch einen neuen Namen. Sie wurde der 4. Zug der Freiwilligen Feuerwehr Celle - Hauptwache.

