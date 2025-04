FW Celle: Zimmerbrand

Freiwillige Feuerwehr Celle

Am Montagmorgen um 05:23 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Feuer in Wohnung" in den Rauterbergweg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Hauswirtschaftsraum. Die Bewohner hatten die Brandwohnung bereits verlassen, weitere Personen befanden sich nicht in Gefahr. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer mit einem C-Rohr schnell löschen. Im Anschluss folgten Nachlöscharbeiten. Die Bewohner mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

