Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hoher Geldbetrag durch Betrüger am Telefon erbeutet

Recklinghausen (ots)

Betrüger meldeten sich bei einer Seniorin am Telefon. Sie schafften es die Frau zur Herausgabe ihrer Ersparnisse zu bewegen.

Am Samstagvormittag meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei einer Senioren am Westring. Er erklärte der Bottroperin, dass von ihrem Konto unberechtigt Geld abgehoben und wieder zurück gebucht worden sei. Die Polizei habe bereits Kenntnis. Im weiteren Verlauf riefen ein angeblicher Polizeibeamter und ein Oberstaatsanwalt bei der Seniorin an. In den Gesprächen schafften die Betrüger es, die Frau dazu zu bringen, Bargeld in polizeiliche Verwahrung zu geben.

Am Mittag klingelte dann ein unbekannter Mann bei der Bottroperin. In ihrer Wohnung nahm er eine nicht unerhebliche Menge Bargeld an sich. Anschließend flüchtet er.

Beschreibung des Abholers: männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75m groß, schlank, sprach Hochdeutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Dieser Betrug ist leider kein Einzelfall. Betrugsversuche per Telefon oder Handy werden der Polizei täglich gemeldet. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen auf, weil sie die Masche durchschauen. Das klappt aber leider nicht immer und darauf setzen die Betrüger. Die Täter arbeiten mit verschiedenen Maschen. Welche das sind und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, haben wir auf unserer Internetseite für Sie zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell