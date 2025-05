Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Dümmerweg hat es am Wochenende einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein 64-jähriger Radfahrer aus Marl ist dabei ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer in der Nacht auf Sonntag stadtauswärts unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 64-Jährige und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Vorbeifahrende Zeugen waren gegen 0.30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden. Sie leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Der Unfall wurde von einem Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) der Polizei aufgenommen. Nach der ersten Einschätzung ist von einem Alleinunfall auszugehen. Weitere Ermittlungen und die Auswertung von Spuren dauern noch an. Die Polizei sucht außerdem weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

