Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei bittet nach Schlägerei um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Sie informierten die Polizei. Nach ersten Informationen kam es gegen 22:00 Uhr am Leineweberweg zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. zehn jungen Männern. Die Hintergründe für den Streit sind aktuell unklar. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein. Die Polizei konnte vor Ort keine Personen antreffen. Alle Beteiligten (auch die verletzte Person) sollen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Teils fuhren sie mit Autos davon. Bei dem Vorfall soll auch eine Schreckschusspistole eingesetzt worden sein. Die Polizei stellte vor Ort aufgefundene Munition sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Das zuständige Kommissariat geht ersten Hinweisen nach. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell