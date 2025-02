Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (21.02.2025) kam es gegen 23:48 Uhr auf der Böblinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 28-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Böblinger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein dunkler Pkw des entgegenkommenden Fahrzeugverkehrs auf die Fahrbahnmitte und schließlich auch teils auf die Spur des Lkw-Lenkers. Dieser musste, folglich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte dabei am Fahrbahnrand mit zwei geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision des Lkw mit den zwei geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell