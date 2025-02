Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Sindelfingen: Auffahrunfall durch abgelöste Motorhaube

Ludwigsburg (ots)

Ein 39-jähriger Lenker eines Renault war am Freitag (21.02.2025) gegen 10:35 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sich plötzlich und aus noch unbekannter Ursache die Motorhaube seines Fahrzeugs löste. Sie kollidierte mit der Windschutzscheibe und diese splitterte. Der 39-Jährige sah aufgrund der Splitter nichts mehr und bremste daraufhin stark ab. Ein 56-jähriger Lenker eines VW reagierte vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den Renault des 39-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge kollidierten anschließend mit einer Leitplanke. Der 39-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungs-und Reparaturarbeiten musste die Fahrbahn teilweise bis kurz nach 13.00 Uhr gesperrt werden. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell