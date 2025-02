Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Snackautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (20.02.2025) brachen bislang unbekannte Täter einen in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg stehenden Snackautomaten auf. Sie entwendeten darin enthaltene Süßigkeiten und Tabakwaren im Wert von knapp 1.000 Euro. Weiter nahmen die Unbekannten Wechselgeld von einigen hundert Euro mit. Der Sachschaden an dem Automaten wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

