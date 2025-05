POL-WAF: Drensteinfurt. Erst Taxi nicht bezahlt und danach alkoholisiert mit Fahrrad geflüchtet

Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (09.05.2025) 22.30 Uhr bis Samstag (10.05.2025) 9 Uhr brachen unbekannte Täter in 10 Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern an der Falkenberger Straße in Beckum ein. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr