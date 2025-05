Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Beim Abbiegen Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Beim Abbiegen sind am Freitag (09.05.2025, 13.50 Uhr) zwei Pkw in Ennigerloh-Enniger zusammengestoßen.

Ein 62-jähriger Ahlener fuhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Enniger, genau wie ein 57-jähriger Ennigerloher - aber in entgegengesetzter Richtung. In Höhe einer Einmündung bog der 62-Jährige nach links ab und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Ennigerloher zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Ahlener leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell