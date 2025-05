POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Warendorf (ots) - Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag (11.05.2025, 17.00 Uhr) ein Motorradfahrer in Ennigerloh-Ostenfelde zugezogen. Der 56-jährige Glandorfer fuhr mit seinem Zweirad auf der L 793 zwischen Oelde und Ostenfelde. Aus noch unklarer Ursache kam er nach einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen, fuhr in einen Graben und überschlug sich hier. Die ...

