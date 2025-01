POL-WES: Dinslaken - Polizeibeamte nehmen zwei Männer nach mutmaßlichen Betäubungsmittel-Delikten vorläufig fest

Moers (ots) - Am Mittwoch, den 22.01.2025, gegen 14:30 Uhr, versuchte ein 37-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn Waschmittel aus einem Lebensmittelmarkt an der Klever Straße zu entwenden. Eine Mitarbeiterin sprach den 37- jährigen Mann zunächst an der Kasse an, weil sie vermutete, dass er einen Artikel unter seiner Jacke versteckte. Daraufhin ergriff dieser aber die ...

