POL-FR: Endingen: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 23.05.2024 auf Freitag, 24.05.2024, versuchte ein Unbekannter in Waldshut in mehrere Gebäude zu gelangen. In der Waldtorstraße versuchte der Unbekannte insgesamt drei Fenster an dem Gebäude der Agentur für Arbeit beziehungsweise der Rentenversicherung aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Gebäude. In einer Schule, ebenfalls in der Waltorstraße, wurde versucht ...

mehr