POL-PDLD: Dixi-Toilette beschädigt

Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von 26.12.2023 auf 27.12.2023 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Elektrofachmarkt in der Hauptstraße in Wörth. Während sich das Diebesgut auf einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich beläuft, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth ...

