POL-RBK: Kürten - Pkw-Fahrer fährt in Hauswand - Fahrer schwer verletzt

Kürten (ots)

Am Samstag (21.06.), gegen 03:00 Uhr, ist ein Pkw-Fahrer in Kürten-Dürscheid in ein Haus gefahren und hat dabei hohen Sachschaden verursacht. Der Pkw der Marke Ford kam im Wohnzimmer zum Stehen. Der Fahrer war bewusstlos und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Beamten befuhren zufällig die Wipperfürther Straße in Richtung Biesfeld, als sie im Verlauf einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung "Wipperfürther Straße / Im Käulchen" das verunfallte Fahrzeug in einer Häuserwand entdeckten.

Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst und einen Notarzt. Da das Fahrzeug teilweise unter Trümmern der Hauswand lag, musste der 53-jährige Verunfallte durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit und im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Zeugen waren durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Die Hausbewohner befanden sich zum Unfallzeitpunkt in der 1. Etage und blieben unverletzt. In der Hauswand entstand ein circa 1,60 m x 3,00 m großes Loch. Nach einer vorläufigen Schätzung ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Der Führerschein des Mannes und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde hinzugezogen zur Aufnahme des Sachbeweises.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Kollision aufgrund einer psychischen Erkrankung vorsätzlich herbeigeführt worden sein. (MD)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell