Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fortwährende Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht (25.04.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu fortwährenden Sachbeschädigungen im Umfeld der Stiftung St. Franziskus in der Zwergsteigstraße. Nachdem Unbekannte bereits in den vergangenen Wochen die Türschlösser und Außenlampen am Gebäude beschädigten, konnte am Freitag weiterer Vandalismus an einem Kleinspielfeld festgestellt werden. So beschädigte die Täterschaft das Schloss der Spielfeldumzäunung sowie das Spielfeld selbst. Durch den angerichteten Schaden, welcher bislang nicht näher beziffert werden kann, ist eine Nutzung der Anlage bis auf weiteres nicht mehr möglich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell