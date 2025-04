Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet (27.04.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall im Kreuzungsbereich hat sich am Sonntagabend in Schwenningen ereignet. Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 21:45 Uhr die Bergstraße in Richtung Kornbindstraße, wo sie die Vorfahrt einer von links kommenden 20-jährigen Daimler-Fahrerin missachtete. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

