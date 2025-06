Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, K6126, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (24.06.2025)

Hilzingen, K6126 (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Motorradfahrerin, die am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 6126 zwischen Binningen und Welschingen verunfallt ist. Die 29-Jährige war mit einer Harley-Davidson von Binningen in Richtung Welschingen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und in der Folge gegen einen Baum prallte. Zeugen fanden die verletzte Bikern im Straßengraben und leisten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Anschließend kam die Frau in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Hilzingen barg das demolierte Motorrad, an dem Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand.

