POL-VK: Randalierer in Völklingen

Ludweiler. Am 14.11.2024, gegen 16:15 Uhr, wurde die Polizei Völklingen von Bewohnern der Lauterbacher Straße in Ludweiler über eine männliche, randalierende Person mit Messer im Hausflur informiert. Ein 27-jähriger Deutscher befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, in welchem er zwei Türen beschädigte, versuchte eine weibliche Bewohnerin zu schlagen und mehrere Nachbarn mit dem Messer bedrohte. Er stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der 27-jährige konnte durch die eingesetzten Beamten gesichert werden und wurde anschließend ärztlich versorgt. Das Messer wurde sichergestellt, verletzt wurde niemand.

Ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung wurde eingeleitet.

