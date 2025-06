Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Mopedfahrer und Pkw

Altenburg (ots)

Lucka/Meuselwitz: Am Nachmittag des 18.06.2025 kam es gegen 16:18 Uhr auf der L1361 zwischen Meuselwitz und Lucka zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftradfahrer und einem Pkw. Ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads vom Typ Simson befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Lucka. Hinter ihm fuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer. Als der Mopedfahrer plötzlich nach links wenden wollte, setzte der Pkw-Fahrer zum Überholen an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Jugendliche kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (AK)

