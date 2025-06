Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Simson-Moped in Lucka

Altenburg (ots)

Lucka: Im Zeitraum vom 12.06.2025, 22:00 Uhr bis zum 18.06.2025, 05:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Grundstück in der Pegauer Straße in Lucka. Aus einem Schuppen entwendete der Unbekannte ein gelbes Moped vom Typ Simson S51 sowie ein graues Carbon-Rennrad. Der entstandene Stehlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land in Verbindung zu setzen - Tel. 03447 / 471-0 (Bezugsnummer 0156232/2025). (AK)

