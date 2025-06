LPI-G: Sachbeschädigung im Parkhaus

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 16.06.2025, 17:00 Uhr bis zum 17.06.2025, 06:50 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Firma in der Berliner Straße. Dort wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet, wodurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am ...

