Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlung nach Bedrohung aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Am 17.06.2025 gegen 13:35 Uhr kam es in der Darwinstraße zu einem Einsatz der Polizei, nachdem eine 55-jährige Frau mehrere Personen mit einem Küchenmesser bedroht hatte. Zwei Mitarbeiter des Psychologischen Dienstes (w/26; w/46) wurden bei einer beabsichtigten Kontaktaufnahme mit der 55-Jährigen Frau durch diese mit Worten und mittels Vorhalten eines Messers bedroht. Anschließend verfolgte sie die Frauen kurzzeitig. Auch in der Umgebung bedrohte die Tatverdächtige weitere Personen, darunter eine 32-jährige Frau mit Kind, erneut unter Vorhalt des Messers. Zudem bedrohte sie ihren Lebensgefährten. Die hinzugerufene Polizei konnte die Frau unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt fixieren. Sie wurde nach Rücksprache mit dem medizinischen Fachpersonal in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Bedrohung wurden aufgenommen. Personen wurden durch die Tathandlungen der 55-Jährigen zum Glück nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell