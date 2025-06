Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Schule angebracht

Altenburg (ots)

Rositz: Im Zeitraum vom 13.06.2025, 13:00 Uhr bis zum 16.06.2025, 18:30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter ein 1x1 Meter großes Graffiti mit den Buchstaben "NS" in Runenschrift an der Fassade einer Schule in der Karl-Marx-Straße an. Die Schrift wurde mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Das Graffiti konnte durch die Berechtigten bereits entfernt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden - Bezugsnummer 0155347/2025. (AK)

