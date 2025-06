LPI-G: Ermittlungen nach Verkehrsdelikt aufgenommen

Altenburg (ots) - Rositz: Im Zeitraum vom 13.06.2025, 13:00 Uhr bis zum 16.06.2025, 18:30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter ein 1x1 Meter großes Graffiti mit den Buchstaben "NS" in Runenschrift an der Fassade einer Schule in der Karl-Marx-Straße an. Die Schrift wurde mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

