POL-NB: Gefährliche Körperverletzung im Reitbahnviertel

Neubrandenburg (ots)

Am 04.12.2024 gegen Mitternacht wurde eine gegenwärtige Körperverletzung über den Notruf der Polizei im Neubrandenburger Reitbahnviertel gemeldet. Umgehend begaben sich Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und Polizeireviers Friedland in die Traberallee und konnten mehrere Personen auf dem Gehweg vor einem Hausaufgang feststellen.

Zuvor befanden sich die sechs Personen gemeinsam in einer Wohnung in der Traberallee. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 43-jährigen und 21-jährigen Deutschen zu einem Streitgespräch, welches in der weiteren Folge zu eskalieren drohte. Aus diesem Grund verließen die beiden Personen zusammen mit einem 36-jährigen deutschen Mann die Wohnung. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der nach ersten Aussagen der 21-Jährige einen Schlagstock verwendet haben soll. Der 36-jährige musste die Situation beruhigen und die Parteien voneinander trennen. Der 21-jährige Beschuldigte wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 21-jährige Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille und der 43-Jährige einen Wert von 1,72 Promille.

Beide Männer wiesen Verletzungen auf und wurden durch einen Rettungswagen behandelt. Der 43-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf und an der Hand in ein Klinikum verbracht.

Zur Spurensicherung am Tatort kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Der Schlagstock befand sich vor Ort und wurde sichergestellt.

Zum Motiv der Tat und Beziehungen der Streitparteien sind zum momentanen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekannt.

