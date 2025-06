Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze, Tetrahydrocannabinol-Grenzwert

Greiz (ots)

Greiz: Am 17.06.2025 gegen 22:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz eine 28-jährige, polnische PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle in der Mylauer Straße in Greiz. Bei einem Drogenvortest bei der Frau wurde festgestellt, dass dieser positiv auf Cannabis reagierte. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da die Frau über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben, welche vor Ort bezahlt wurde. (BF)

