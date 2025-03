Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe treiben auf Baustellen ihr Unwesen

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Baustellen im Nordhäuser Stadtgebiet am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden sind.

Am Blasiikirchplatz verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Baustellengelände und drangen in dort befindliche Baucontainer ein. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Kabel und Leitern im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte von einer Baustelle in der Johannes-Thal-Straße. Auch hier verschafften sich der oder die Täter Zutritt in den Container, um an das Beutegut zu gelangen.

In beiden Fällen hat die Nordhäuser Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wem sind im Bereich der Baustellen am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0061901 (Blasiikirchplatz) 0061943 (Johannes-Thal-Straße)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell