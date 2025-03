LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Tastungen (ots) - Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Jugendliche befuhr gegen 15 Uhr die Ortslage Tastungen, als er in einer Kurve aus bisher noch ungeklärter Ursache geradeaus von der Fahrbahn abkam. Das Rad stieß in weiterer Folge gegen einen Betonsockel. Der Radfahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

