Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person aus hilfloser Lage gerettet

Sondershausen (ots)

Am Samstagnachmittag meldete sich der Betreuer einer hilfsbedürftigen Person telefonisch auf der Polizeiinspektion Kyffhäuser und teilte mit, dass er seinen Schützling seit geraumer Zeit vermisst. Zeitgleich erging eine weitere Meldung über eine hilflose Person durch einen Gartenbesitzer im Bereich des Sportzentrums in Sondershausen. Bei dem darauffolgenden polizeilichen Einsatz konnte die eingangs vermisst gemeldete Person im Dickicht des Possenwaldes oberhalb des Sportzentrums am Göldner festgestellt werden. Aufgrund des schlechten Allgemeinzustands der Person wurde zudem ein Rettungswagen hinzugerufen. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte die Person schließlich geborgen und nach medizinischer Begutachtung an den Betreuer übergeben werden.

