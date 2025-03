Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frisiertes Moped sichergestellt

Sondershausen (ots)

Im Laufe des Samstagabends fiel einer Streifenwagenbesatzung ein offensichtlich baulich verändertes Moped der Marke Simson im Bereich der Schachtstraße in Sondershausen auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem Moped ein zu großer Zylinderkopf verbaut war, wodurch eine Leistungssteigerung erreicht wird. Da der Fahrer des Mopeds lediglich über die Fahrerlaubnisklasse AM verfügte, erwartet diesen unter anderem nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das getunte Kleinkraftrad wurde anschließend sichergestellt.

