LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots) - Am Samstag kontrollierten Beamte der PI Unstrut-Hainich kurz nach 11:00 Uhr in der Tonnaer Straße in Bad Langensalza einen Fahrer eines E-Scooters. Der 37-jährige Fahrer unterzog sich auch einen Drogenvortest, welcher auf Cannabis anschlug. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Bei entsprechendem Nachweis droht dem Mann ein Bußgeldverfahren. Rückfragen bitte an: ...

