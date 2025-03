Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike entwendet

Nordhausen (ots)

Durch bisher unbekannte Diebe wurde in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in Sollstedt An der Heimatstube eine Grundstück auf unbeannte Weise betreten und in der Folge ein mit Zahlenschloss gesicherten Geräteschuppen geöffnet. Aus dem Geräteschuppen wurde ein hochwertiges E-Bike des Herstelles "Cube" incl. Ständer entwendet. Nach Angaben des Geschädigten hat des Zweirad einen Wert von ca. 7500,- EURO. Hinweise auf die Dieb bzw. Spuren konnten nicht gefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell