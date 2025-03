Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten zwischen Martinfeld und Bernterode

Eichsfeld (ots)

Am 07.03.2025 gegen 15:00 Uhr wird die Rettungsleitstelle Eichsfeld durch einen automatischen Notruf eines Pkw alarmiert. Vor Ort stellen die Rettungskräfte einen verunfallten Pkw Audi mit Anhänger fest. Der Fahrer war nach bisher vorliegenden Erkenntnissen aus Richtung Martinfeld in Richtung Bernterode unterwegs. Hier kam der mit Holz beladene Anhänger nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen. In der Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stellte sich das Fahrzeug quer, der Hänger klappte seitlich gegen den Pkw und kollidierte mit dem Geländer eines Wasserdurchlasses. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Schaden wird auf 50.000,- EUR geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand verfügte der Fahrer nicht über die Berechtigung zum Führen eines Anhängers.

