Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw durchbricht Gartenzaun in Huntlosen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Huntlosen ist am Sonntag, 02. März 2025, gegen 03:45 Uhr, ein Auto in einem Garten zum Stehen gekommen.

Ein 21-jähriger Mann aus Großenkneten war mit einem Opel auf der Amelhauser Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. Bei schlechter Sicht erkannte er die Einmündung zur Hatter Straße zu spät und kreuzte die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit einer gegenüberliegenden Grundstücksmauer zu verhindern, lenkte er nach rechts und fuhr in eine Stichstraße. Hier durchbrach der Opel einen Gartenzaun und kam im Garten eines Mehrfamilienhauses zum Stillstand.

Nach dem Unfall setzte der junge Mann die Fahrt mit dem Opel fort und entfernte sich vom Unfallort, an dem aber Teile vom Fahrzeug zurückblieben. An der Halteranschrift wurde der erheblich beschädigte Opel dann auch festgestellt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 7.000 Euro. Gegen den 21-jährigen Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell