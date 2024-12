POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Betrüger erschleichen sich Zugriff auf Konto - Polizei warnt vor falschem Microsoft-Support (10.12.2024)

Polizeipräsidium Konstanz

Am Dienstag ist in Nendingen (Landkreis Tuttlingen) eine ältere Dame auf eine perfide Betrugsmasche hereingefallen. Auf dem Computer der 70-Jährigen erschien eine Warnmeldung über einen vermeintlichen Trojaner, die sie dazu aufforderte, eine angegebene Rufnummer zu kontaktieren. Im Gespräch mit einem angeblichen Software-Mitarbeiter gewährte die Frau den Betrügern Zugriff auf ihren PC. Unter dem Vorwand, infizierte Buchungen auf ihrem Konto entfernen zu müssen, überzeugte der Betrüger die Dame, sich in ihr Onlinebanking einzuloggen. So konnten mehrere Überweisungen im Gesamtwert von über 1.000 Euro veranlasst werden.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen:

- Misstrauen bei Warnmeldungen: Pop-up-Fenster mit angeblichen Sicherheitswarnungen und Support-Rufnummern sind häufig gefälscht.

- Kein Zugriff für Fremde: Gewähren Sie niemals Unbekannten Zugriff auf Ihren Computer oder Ihre Kontodaten.

- Kontakt zu Unternehmen prüfen: Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Kontaktdaten von Firmen und Institutionen.

Sollten Sie eine ähnliche Mitteilung erhalten oder bereits Opfer einer solchen Masche geworden sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und erstatten Anzeige bei der Polizei.

