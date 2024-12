Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen (12.12.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag ist es zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Singener Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Möbelstücke.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter diverse Wertsachen, darunter Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07461-941-0 mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen.

