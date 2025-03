LPI-NDH: Joggerin von Hunden attackiert

Eichsfeld (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 07.03.25 gegen 17:40 Uhr in Heiligenstadt wurde bei dem Fahrer eines Pkw VW ein Atemalkoholwert von 0,57 Promille festgestellt. Gegen den 56jährigen Fahrer wurde ein Owi-Verfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 ...

