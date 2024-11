Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kabeltrommel entwendet - Zeugen gesucht

Osburg (ots)

In der Zeit vom 31.10.24 bis 15.11.24 wurde in Osburg, in der dortigen Gartenfeldstraße, eine circa 300 kg schwere Kabeltrommel mit Kupferleitung entwendet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell