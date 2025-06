Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verunglückt

Auma-Weidatal (ots)

Am Dienstag den 18.06.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein Motorradfahrer, welcher die L 3002 aus Richtung Auma kommend in Richtung Krölpa befuhr, kam vor dem Abzweig Muntscha in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Fahrer gegen einen Telefonmast und kam im angrenzenden Wald zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, auch unter Hinzuziehung eines Rettungshubschraubers, erlag der Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und bis zum Abschluss der Unfallermittlungen durch die Polizei verwahrt. Unfallursache ist nach ersten Ermittlungen überhöhte Geschwindigkeit gewesen. -FS-

