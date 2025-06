POL-AA: Backnang - Brand auf Firmengelände

Aalen (ots) - Mögglingen: PKW kommt auf dem Dach zum Liegen Am Montag gegen 16:10 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines Citroen die B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Hermannsfeld kam das Fahrzeug, nachdem die Fahrerin vermutlich kurzzeitig abgelenkt war, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Schutzplanken. Im weiteren Verlauf übersteuerte die 20-Jährige ihren PKW, so ...

mehr