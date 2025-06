POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots) - Backnang: Vandalismus - Zeugen gesucht Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr beschädigten vier männliche Vandalen das Parkhaus Stadtmitte in der Grabenstraße indem Sie mehrere Löcher in die Deckenplatten schlugen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Backnang ermittelt und nimmt Hinweise zu den unbekannten Tätern unter 07191 9090 entgegen. Winnenden-Schelmenholz: Einbruch Am ...

mehr