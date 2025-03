POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht - PKW beschädigt Sitzbank vor Parkhotel

Ransbach-Baumbach (ots) - Am 15.03.2025 um 00:21 Uhr wurde der Polizei in Montabaur von Zeugen ein sehr unsicher und in Schlangenlinien fahrender PKW in der Ortslage von Ransbach-Baumbach mitgeteilt. Der PKW konnte kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung in der Oststraße aufgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der ...

mehr