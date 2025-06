Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Vandalismus - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr beschädigten vier männliche Vandalen das Parkhaus Stadtmitte in der Grabenstraße indem Sie mehrere Löcher in die Deckenplatten schlugen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Backnang ermittelt und nimmt Hinweise zu den unbekannten Tätern unter 07191 9090 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Einbruch

Am Montagmorgen gegen 9:40 Uhr brachen zwei oder drei bisher unbekannte Jugendliche über einen Balkon in ein Gebäude in der Hanweiler Straße ein und entwendeten einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag. Der beim Einbruch verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Eine der Jugendlichen war laut Zeugenaussagen weiblich, hatte blonde lange Haare und war etwa 160-170 cm groß. Zur Tatzeit soll sie einen dunklen Kapuzenpullover getragen und eine blaue Tasche oder einen blauen Rucksack mitgeführt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

