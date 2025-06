Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bedrohung - Körperverletzung - Widerstand - Unfallfluchten - Diebstahl - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, wurde im Rosensteinblick ein dort abgestellter VW - vermutlich beim Ein-oder Ausparken - beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Eine unbekannte Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag, gegen 14:35 Uhr, ein Windspiel aus einem Pflanzkübel in der Storchenstraße gerissen. Als eine 54-Jährige die Jugendlichen daraufhin konfrontierte wurde sie von diesen beleidigt und körperlich angegangen. Nach einem lauten Zuruf eines Zeugen, welcher den Vorfall beobachtet hatte, flüchteten die Jugendlichen. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/ Oberkochen: Reifen an PKW zerstochen

Durch einen Unbekannten wurden an zwei PKW, welche in der Brunnenhaldestraße abgestellt waren, am Sonntag zwischen 1 Uhr und 10 Uhr die Reifen zerstochen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Samstag befuhr eine 59-jährige Opel-Fahrerin die Walkstraße in Richtung Burgstallkreisel. Beim Rechtsabbiegen an der Einmündung Wilhelm-Merz-Straße hielt sie ihren PKW an, um einen querenden Fußgänger den Vorrang zu gewähren. Eine nachfolgende 26-jährige Seat-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. Auch einer 19-Jährige Audi-Fahrerin gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, weshalb sie wiederum auf den Seat auffuhr. Bei dem Unfall wurde die 59-Jährige sowie die 26-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aalen: PKW beschädigt

Ein Unbekannter schlug am Samstag, gegen 3:30 Uhr, in der Kantstraße die Heckscheibe an einem dort geparkten Mercedes ein. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Nachdem es am Freitag, gegen 15:30 Uhr, in einem Imbiss "Am Proviantamt" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-Jährigen kam, sucht die Polizei Zeugen. Nach einer vorausgegangenen Streitigkeit wurde der 29-Jährige von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen und leicht verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten anschließend in einem grau-weißen PKW. Einer der Männer wurde als etwa 1,80 m groß mit weißem T-Shirt und blauer Jeans beschreiben. Der andere war etwa 1,75 m groß.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Radfahrer bei Überholvorgang verletzt

Am Sonntag kam es auf der L1076 in Richtung Erpfental zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger und ein 71-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Fahrer des beteiligten Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der unbekannte PKW-Fahrer soll dort gegen 10:15 Uhr eine Gruppe von etwa 40 Fahrradfahrer überholt haben. Anschließend scherte er aufgrund von Gegenverkehr knapp vor der Gruppe ein. Zwei Fahrradfahrer mussten daraufhin stark abbremsen, stürzten und zogen sich hierbei Verletzungen zu.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 melden.

Ellwangen: 32-Jähriger bedroht zwei Jungs

Am Sonntag hat ein polizeibekannter 32-jähriger Mann einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen in der Bahnhofstraße bedroht.

Zunächst belästigte der stark alkoholisierte 32-Jährige gegen 20 Uhr zwei bislang unbekannte Mädchen sexuell am Bahnhofskiosk. Kurz darauf verfolgte er die beiden Jungs mit seinem Fahrrad bis zu einer dortigen Metzgerei und beleidigte sie grundlos. Anschließend packte er den 13-Jährigen und schrie ihn an. Der Junge konnte sich befreien und die Beiden flüchteten über die Straße zum Bahnhof. Der 32-Jährige folgte ihnen, stieg von seinem Fahrrad und bedrohte die beiden Jungs mit einem Messer. Auf Zuruf eines Zeugen konnten die Jungs in einen dortigen Imbiss flüchten. Der 32-Jährige folgt ihnen auch bis dorthin, beleidigte und bedrohte sie weiterhin verbal. Anschließend flüchtete er auf seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Er konnte kurz darauf wieder am Bahnhof festgestellt und durch eine Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Mädchen, die von dem 32-Jährigen belästigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Ellwangen: Hochwertige Sneakers entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, von einer Terrasse in der Peutingerstraße ein Paar Nike Air Force Sneaker im Wert von rund 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Leitpfosten herausgerissen

Zwischen Espachweiler und Schrezheim wurden am Samstag von Unbekannten diverse Leitpfosten über eine Strecke von 400 m herausgerissen. Des Weiteren wurde ein Wegweiser aus der Betonverankerung gerissen und auf einen Feldweg geworfen. Der Schaden wurde gegen 4 Uhr bekannt. Sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Rindelbach: Zwei E-Bikes entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen 3:54 Uhr und 4:05 zwei E-Bikes, welche unter einem Carport in der Straße "Hoher Garten" abgestellt waren. Zuvor versuchte einer der Unbekannten einen dort abgestellten und abgeschlossenen PKW zu öffnen, was ihm allerdings nicht gelang. Er entfernte sich anschließend und kam kurz darauf mit einem Komplizen wieder zurück und entwendeten daraufhin die zwei E-Bikes.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Gschwend: Vorfahrt missachtet

Eine 26-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz wollte am Sonntag gegen 17:45 Uhr von der Frickenhofener Straße nach links auf die B298 abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Renault, der von einer 30-Jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Windschutzscheibe beschädigt

An einem Mercedes-Benz, der am Sonntag zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr in der Bocksgasse geparkt war, wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bei Widerstand verletzt

Am Samstag um 21:50 Uhr wurde die Polizei zu einer häuslichen Gewalt in die Barnsleyer Straße gerufen. Nachdem sich dort ein 71-jähriger alkoholisierter Mann äußerst aggressiv verhielt uns sich nicht beruhigen ließ, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich der 71-Jährife massiv, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Auch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd randalierte der Mann weiter und griff die Beamten an. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin ebenfalls leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Geparkter PKW beschädigt

Ein Opel Corsa, der zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr, in der Straße Am Schönblick geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, der vermutlich meinem blauen Fahrzeug unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Telefon: 07171 3580.

